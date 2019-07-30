KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz'da uygulanan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına katılan öğretmen adayları, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları bekliyorlardı. ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve soru ve cevapların erişimine açıldığı bildirildi. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. KPSS ÖABT sonrası tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
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