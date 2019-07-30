KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz'da uygulanan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına katılan öğretmen adayları, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları bekliyorlardı. ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve soru ve cevapların erişimine açıldığı bildirildi. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Türkçe Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Matematik (Lise) Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği

Rehber Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. KPSS ÖABT sonrası tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.