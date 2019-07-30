Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 30.07.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 13:26

? 2019 lise yerleştirmeye esas nakil takvimi nasıl olacak?

LGS 2. tercihler alınıyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler LGS 1. nakil döneminde boş kontenjanlara tercihlerini yapıyorlra. Peki, ? 2019 lise yerleştirmeye esas nakil takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak?

KGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 1. nakil tercihleri 29 Temmuz'da alınmaya başladı. Yerleştirmeye esas nakil takviminin belli olması ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı da duyuruldu. Şimdi ise tercih yapan öğrenciler sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak? 2019 lise yerleştirmeye esas nakil takvimi nasıl olacak? İşte merak edilenler...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak? 2019 lise yerleştirmeye esas nakil takvimi nasıl olacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri