KGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 1. nakil tercihleri 29 Temmuz'da alınmaya başladı. Yerleştirmeye esas nakil takviminin belli olması ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı da duyuruldu. Şimdi ise tercih yapan öğrenciler sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak? 2019 lise yerleştirmeye esas nakil takvimi nasıl olacak? İşte merak edilenler...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.