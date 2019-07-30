KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman yayınlanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz'da gerçekleştirilen 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen adaylar internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 KPSS ÖABT soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 28 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ÖABT soruları ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. KPSS ÖABT sonrası tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.