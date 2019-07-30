ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı atama kontenjanları. Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. Atamalar ise 9 ağustos tarihinde yapılacak.Tercihler ise 5 Ağustos'a kadar alınacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları nedir 2019? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Sözleşmeli öğretmenlerin alımı için gerekli şartlar, kadrolu öğretmenlerin alımı esasına uygun olarak yapılmaktadır. KPSS sınavından alınan puan sıralamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü okulların ihtiyacına göre alım yapılmaktadır.