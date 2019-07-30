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  • 30.07.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 21:20

Geri sayım başladı! ? ? ?

Ağustos ayına günler kala milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayında karne alan öğrenciler yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlamıştı. Peki, ? ? ? İşte konu hakkında bilgiler...

Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak?

14 Haziran Cuma günü karne alan milyonlarca öğrenci Ağustos ayına az bir zaman kala okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu nedenle şu sıralar arama motorlarında okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün var? İşte milyonların araştırdığı sorunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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