14 Haziran Cuma günü karne alan milyonlarca öğrenci Ağustos ayına az bir zaman kala okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu nedenle şu sıralar arama motorlarında okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün var? İşte milyonların araştırdığı sorunun yanıtı...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
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