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  • 30.07.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 15:14

başvuru nasıl yapılır? ÖSYM 2019 , hangi bankaya yatırılacak?

na başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek EUS sınavına katılacak öğrenciler için başvuru ve sınav detayları belli oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, EUS sınavı başvuru nasıl yapılır? ÖSYM 2019 , hangi bankaya yatırılacak?

EUS sınavı başvuru nasıl yapılır?

EUS sınavı başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) için başvuru işlemleri başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından kılavuz yayınlandı ve başvuruların detayları belli oldu. Peki, EUS sınavı başvuru nasıl yapılır? ÖSYM 2019 EUS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

EUS SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2019 EUS başvuruları 30 Temmuz - 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.

İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sorna sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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