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  • 30.07.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 15:44

için geri sayım! 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Mayıs'ta gerçekleştirilmeye başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme işlemlerinin sonuçları öğrenciler ve velileri tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakatlarına katılan öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Bu nedenle, internet üzerinde 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirdi. Peki, 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi:

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