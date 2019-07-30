AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler 27 Temmuz'da 3 ders sınavına katıldılar. Bu sene son kez yapılan AÖF 3 ders sınavının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

27 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, diğer sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.