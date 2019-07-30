Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 30.07.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:27

ne zaman açıklanacak? 2019 ları yayımlandı mı?

AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi tarihinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirilmesiyle birlikte gözler AÖF 3. ders sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler büyük bir heyecanla AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF 3. ders soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte na dair merak edilenler...

AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) eğitimlerini sürdüren öğrenciler üç ders sınavı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders soru ve cevapları yayımlandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri