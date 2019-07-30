Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) eğitimlerini sürdüren öğrenciler üç ders sınavı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.