AÖL ek sınav için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamamış fakat bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrenciler için ek sınav yapılacak. AÖL'den mezun olabilmek için sınava hazırlanan öğrencilerin kayıt takvimi merak ediliyor. Peki, Açık lise ek sınav kayıtları ne zaman? 2019 AÖL ek sınav başvuru nasıl yapılır? Ek sınav ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÇIK LİSE EK SINAV KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 29 Temmuz'da başlayan 2019 AÖL ek sınav için başvuruları 1 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek.

Ek sınav için ders seçimi 29 Temmuz - 1 Ağustos'ta yapılacak.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılabileceği ek sınav ise 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.