Milyonlarca öğrenci tarafından gerçekleştirilen YKS tercih işlemleri bugün itibariyle sona bulacak. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Peki 2019 YKS ek tercih yerleştirme ÖSYM tarihleri açıklandı mı?