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  • 30.07.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 16:12

2019 ? yayınlandı mı? belli oldu mu?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önlisans mezunu adayların 30 Haziran'da katıldığı sınavın sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2019 ? yayınlandı mı? belli oldu mu?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler tercih takvimini bekliyorlar. Peki, 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için bekleyiş başladı. Öğrenciler internet üzerinden tercih kılavuzu bilgisini araştırıyor. Ancak, DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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