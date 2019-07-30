YKS tercihleri 23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınıyor. Öğrenciler tercih işlemlerinin son gününde üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Tercih işlemlerinin ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte cevabı... 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.