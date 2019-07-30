2019-2020 ÖSYM son dakika üniversite kayıtları ne zaman? Gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından (ÖSYM) YKS tercihleri alınmaya başlandı. Tercih işlemleri bugün sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
2019-2020 ÖSYM son dakika üniversite kayıtları ne zaman? Gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır?
YKS tercihleri 23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınıyor. Öğrenciler tercih işlemlerinin son gününde üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Tercih işlemlerinin ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte cevabı... 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. Peki gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır?
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