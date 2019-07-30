2019-2020 ÖSYM son dakika üniversite kayıtları ne zaman? Gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından (ÖSYM) YKS tercihleri alınmaya başlandı. Tercih işlemleri bugün sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.