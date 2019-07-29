YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci tarafından gerçekleştirilen YKS tercih işlemleri bugün itibariyle sona bulacak. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.