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  • 29.07.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:54

YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS tercih sürecinin ardından merakla araştırılan konular arasında YKS ek tercih tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler merakla YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, heyecanla beklenen 2019 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci tarafından gerçekleştirilen YKS tercih işlemleri bugün itibariyle sona bulacak. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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