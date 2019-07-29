YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini yapan öğrenciler tercih sonuçlarını heyecanla beklerken, ek tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusuna yantı aramaya başladı.

YKS TERCİHLERİ UZATILACAK MI?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.