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  • 30.07.2019 00:01
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 00:01

uzatılacak mı? ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklaması var mı?

23 Temmuz tercihinde başlayan 29 Temmuz 23.59'da sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecanla ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Tercih yapamayan öğrenciler sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini yapan öğrenciler tercih sonuçlarını heyecanla beklerken, ek tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusuna yantı aramaya başladı.

YKS TERCİHLERİ UZATILACAK MI?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.

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