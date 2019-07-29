YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih döneminin ardından milyonlarca öğrenci gözlerini yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla açıklanacak. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.