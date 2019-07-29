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  • 29.07.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:26

ne zaman açıklanır? 2019 üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

YKS tercihlerinin bitmesine saatler kala tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci na odaklandı. Bu nedenle şu sıralar arama motorlarında sorusu merakla sorgulatılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih döneminin ardından milyonlarca öğrenci gözlerini yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla açıklanacak. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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