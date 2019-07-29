Yerleştirmeye esas birinci nakil: Lise taban puanları ve boş kontenjanları! MEB'ten LGS boş kontenjanları açıklaması. LGS lise taban puanları ve boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Adaylar nakil tercih işlemlerini 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar. MEB tercih sonuçlarının ardından yayınladığı raporda merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin tümüyle dolduğunu, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 olduğunu açıklamıştı. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 58'i birinci tercihindeki bir liseye yerleşirken, yüzde 99'u ilk üç tercihinde yer alan bir liseye girmeye hak kazandı. Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 52'si birinci tercihindeki bir liseye girerken, yüzde 87'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.