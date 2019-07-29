Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamına 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan öğrenciler, istedikleri üniversiteye gidebilmenin hayalini kuruyorlar. Tercih yaptıkları yükseköğretim programlarından hangisine yerleştirileceğini merak eden öğrencier, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS yerleştirme takvimi nasıl olacak? 2019 ÖSYM Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih belli olmadı. Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.