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  • 30.07.2019 01:58
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 02:04

hangi tarihte açıklanacak? YKS ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla nı beklemeye başladı. Üniversite tercih döneminin ardından milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla açıklanacak. Peki, hangi tarihte açıklanacak? ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS tercih işlemlerini sona ermesinin ardından tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci YKS tercih sonuçlarına odaklandı. Şu sıralar arama motorlarında Üniversite tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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