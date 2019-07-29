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  • 29.07.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:52

ÖSYM açıklamıştı! yayınlandı mı? 2019 başlayacak?

DGS sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün açıklanmıştı. DGS sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, lisans programlarına tercih yapabilmek için ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, yayınlandı mı? 2019 başlayacak? İşte 2019 DGS tercihleri hakkında merak edilenler...

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte öğrenciler heyecan içinde tercih takvimini beklemeye başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrntılar...

DGS TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS tercihleri için bekleyiş başladı. Öğrenciler internet üzerinden tercih kılavuzu bilgisini araştırıyor. Ancak, DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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