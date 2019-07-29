LGS ikinci tercihler başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Temmuz'da alınan LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvurularının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise kayıtları için araştırma yapan öğrenciler, bir yandan da nakil sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına yönelik sorgularını hızlandırdı. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? LGS ikinci tercihler ne zaman açıklanıyor? LGS 1. nakil tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LGS İKİNCİ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.