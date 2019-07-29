Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Sonuçlara göre bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler LGS lise nakil işlemleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır sorusu merakla araştırılıyor. Peki, LGS boş kontenjan ve taban puanları nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları http://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.