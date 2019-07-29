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  • 29.07.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 20:25

LGS işlemleri nasıl ve nereden yapılır? ve taban puanları nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tarihlerine çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır? ve taban puanları nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Sonuçlara göre bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler LGS lise nakil işlemleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır sorusu merakla araştırılıyor. Peki, LGS boş kontenjan ve taban puanları nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları http://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.

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