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  • 29.07.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:59

için güvenlik kayıt no öğrenme!

Güvenlik kayıt no öğrenme ! Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre lise 1.nakil işlemleri bugün başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler lara göre tercih yapacaklar. Peki güvenlik kayıt no öğrenme nedir? LGS güvenlik kayıt no; LGS başvuruları sırasında öğrencilere verilen numaradır. Güvenlik kayıt no, kaydın ardından ekrana gelen numaradır. Bu numarayı almayı unuttuysanız okul müdürlüklerine başvurup LGS güvenlik kayıt numarasını alabilirsiniz. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

LGS için güvenlik kayıt no öğrenme!

Güvenlik kayıt no öğrenme LGS! Yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS nakil başvurusu yapacak öğrenciler güvenlik kayıt numarası ile ilgili detayları araştırıyor. Peki Güvenlik kayıt no öğrenme nedir? Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

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