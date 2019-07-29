Güvenlik kayıt no öğrenme LGS! Yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS nakil başvurusu yapacak öğrenciler güvenlik kayıt numarası ile ilgili detayları araştırıyor. Peki Güvenlik kayıt no öğrenme nedir? Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.