KYK burs başvurusu hangi tarihte yapılacak? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları hakkında öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu yer alıyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.