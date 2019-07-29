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  • 29.07.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:00

.meb.gov.tr: E- okul ekranı sayfası! E okul girişi 2019! e oku?

sistemi en yoğun günlerini yaşıyor. Lise nakillerinin de başlamasıyla aramalar arttı. Bu bağlamda yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Lise boş kontenjanlar ise e-okul sayfasında yer alacak. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak 'nın hazırladığı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş sağladıktan sonra ise sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.

E- okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir. E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e Okul'a nasıl girilir? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

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HaberlerEğitim Haberlerie-okul.meb.gov.tr: E- okul VBS ekranı sayfası! E okul girişi 2019! e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?
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