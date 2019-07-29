e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir. E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e Okul'a nasıl girilir? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.