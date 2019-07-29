e-okul.meb.gov.tr: 29 Temmuz e-okul LGS 1. lise nakil boş kontenjan sistem sayfası! Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? LGS boş kontenjanları açıklandı 2019! Liselere Giriş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. İstediği okula yerleşemeyen öğrenciler nakil döneminde tercihlerini yapacaklar. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. İşte LGS boş kontenjanları 2019! Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistemin adıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.