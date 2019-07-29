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  • 30.07.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:49

E- oku?

.meb.gov.tr: e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir.

E- okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

E-Okul VBS sistemi en yoğun günlerini yaşıyor. Lise nakillerinin de başlamasıyla aramalar arttı. Bu bağlamda yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

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