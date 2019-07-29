E- okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

E-Okul VBS sistemi en yoğun günlerini yaşıyor. Lise nakillerinin de başlamasıyla aramalar arttı. Bu bağlamda yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.