Cumhurbaşkanlığı meslek tercih rehberi hazırladı! İşte en kolay iş bulan meslek dalları

Üniversite tercihleri esnasında öğrencilerin bölüm seçimi yaparken en çok dikkat ettiği faktörler arasında, seçilecek bölümün istihdam ve maaş fırsatları yer alıyor. Yani mezun olunduğunda ne kadar sürede iş bulunabileceği ve bulunan işten ne kadar maaş alınacağı, seçilecek bölümle ilgili en çok merak edilenler arasında yer alıyor.





Bilindiği üzere YKS tercihleri bugün sona eriyor. İyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğreniciler yukarıda da belirttiğimiz gibi seçilebilecek bölümlerin maaş ve istihdam fırsatlarını araştırıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı, SGK ve YÖK verileri göz önüne alınarak meslek tercih rehberi hazırlandı.







Rehberde hangi bölümden mezun olanların ne kadar sürede iş bulduğu ve ortalama ne kadar maaşla işe başladığı bilgisi yer alıyor. İşte, YKS (üniversite) tercihlerinde öğrencilerin fikir sahibi olmalarına yardımcı olacak 2019 meslek tercih rehberi…







