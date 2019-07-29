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  • 29.07.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 13:07

Cumhurbaşkanlığı meslek tercih rehberi hazırladı! İşte en kolay iş bulan meslek dalları

lerinde sona yaklaşılırken Cumhurbaşkanlığı, (Yükseköğretim Kurulu) ve (Sosyal Güvenlik Kurumu) verileri göz önünde bulundurularak meslek tercih rehberi hazırlandı. tercihleri devam ederken seçeceği bölümün ve maaş fırsatlarını merak eden öğrenciler rehberdeki detayları araştırıyor. İşte, en kolay ve en hızlı iş bulabileceğiniz meslek dalları ve maaşı en yüksek olan alanlar...

leri esnasında öğrencilerin bölüm seçimi yaparken en çok dikkat ettiği faktörler arasında, seçilecek bölümün ve maaş fırsatları yer alıyor. Yani mezun olunduğunda ne kadar sürede iş bulunabileceği ve bulunan işten ne kadar maaş alınacağı, seçilecek bölümle ilgili en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Bilindiği üzere tercihleri bugün sona eriyor. İyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğreniciler yukarıda da belirttiğimiz gibi seçilebilecek bölümlerin maaş ve istihdam fırsatlarını araştırıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı, ve verileri göz önüne alınarak meslek tercih rehberi hazırlandı.



Rehberde hangi bölümden mezun olanların ne kadar sürede iş bulduğu ve ortalama ne kadar maaşla işe başladığı bilgisi yer alıyor. İşte, YKS (üniversite) tercihlerinde öğrencilerin fikir sahibi olmalarına yardımcı olacak 2019 meslek tercih rehberi…



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