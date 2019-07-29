AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerden bütünleme sınavına kalanlar bu haftasonu sınava katılacaklar. Sınav öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sınava giriş belgesiydi. İstanbul Üniversitesi tarafından bugün sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Peki, AKSİS giriş ile AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 AUZEF telafi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGSİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi telafi (bütünleme) sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Bütünleme sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

* Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

* Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

* FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

* DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.