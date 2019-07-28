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  • 28.07.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:39

nde son gün yaklaştı! ne zaman açıklanacak? İşte ...

hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih işlemlerini yapmaya devam ediyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda nin ne zaman biteceği de merak ediliyor. İşte YKS tercih dönemine dair merak edilenler...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversite taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyordu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, YKS tercihlerinin biteceği gün belli oldu. Şimdi gözler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. İşte yanıtı...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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