YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversite taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyordu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, YKS tercihlerinin biteceği gün belli oldu. Şimdi gözler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. İşte yanıtı...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.