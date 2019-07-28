Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 29.07.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 00:20

ne zaman başlayacak? 2019-2020 belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından (ÖSYM) YKS tercihleri alınmaya başlandı. Tercih işlemleri bugün sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, başlayacak? Öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı belli oldu.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri 23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınıyor. Öğrenciler tercih işlemlerinin son gününde üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Tercih işlemlerinin ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019-2020 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu!
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri