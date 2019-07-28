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  • 28.07.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 13:19

Son dakika: 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı | sorgulama

Son dakika... 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar 'nin nden öğrenilebilecek. KPSS-2019/1 yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için gerekli olan ÖSYM yerleştirme sorgulama sayfası bağlantısını haberimizden bulabilirsiniz.

Merakla beklenen yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... /1 yerleştirme sonuçları tarafından erişime açıldı. 90 bin civarı adayın tercih işlemini gerçekleştirdiği ÖSYM'nin resmi üzerinden TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

ATAMALARDA NİTELİK OLDUKÇA ÖNEMLİ
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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