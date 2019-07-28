osym.gov.tr: 28 Temmuz KPSS öğretmenlik alan bilgisi ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? Öğretmen adaylarının aylarca hazırlandığı KPSS ÖABT sınavı geride kaldı. Haftasonu sınav heyecanı yaşayan adaylar Öğretmen adaylarının merakla bekledikleri KPSS ÖABT soruları cevapları açıklandı mı? Detaylar haberimizde yer alıyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.