osym.gov.tr: 28 Temmuz KPSS ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte KPSS ÖABT sınav sonucu sorgulama ekranı. KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz'da uygulandı. KPSS ÖABT'ye sınavına katılacak binlerce aday, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sınav sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplarda gündeme gelecek. Tek oturumdan oluşan KPSS ÖABT'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.