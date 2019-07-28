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  • 28.07.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 12:26

: ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

: ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS A Grubu ve (ÖABT) sınavına binlerce aday katılacak. KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sorular ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Adaylar nı, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı?

osym.gov.tr: 28 Temmuz KPSS ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte KPSS ÖABT sınav sonucu sorgulama ekranı. KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz'da uygulandı. KPSS ÖABT'ye sınavına katılacak binlerce aday, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sınav sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplarda gündeme gelecek. Tek oturumdan oluşan KPSS ÖABT'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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HaberlerEğitim Haberleriosym.gov.tr: 28 Temmuz KPSS ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte KPSS ÖABT sınav sonucu sorgulama ekranı
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