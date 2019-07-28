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  • 28.07.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 19:45

MEB açıkladı! ve taban puanları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler ve taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında LGS boş kontenjan ve taban puanları nasıl öğrenilir sorusu yer alıyor. Peki, LGS boş kontenjan ve taban puanları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

LGS boş kontenjan ve taban puanları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler boş kontenjanlara çevrildi. On binlerce öğrenci LGS boş kontenjan ve taban puanları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS boş kontenjan ve taban puanları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları http://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.

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