Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler boş kontenjanlara çevrildi. On binlerce öğrenci LGS boş kontenjan ve taban puanları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS boş kontenjan ve taban puanları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları http://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.