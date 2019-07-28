Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları geçen hafta açıklanmıştı. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilmişti. Öğrenciler şimdi "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı?
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