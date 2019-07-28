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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 17:06

başladı mı? ?

tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aynı zamanda nin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı?

Lise nakil işlemi nasıl yapılır?

Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları geçen hafta açıklanmıştı. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilmişti. Öğrenciler şimdi "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı?

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