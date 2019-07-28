Lise nakil işlemi nasıl yapılır? E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası! Lise nakilleri başladı mı? LGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aynı zamanda lise nakillerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Peki lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? İşte E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası