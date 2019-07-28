Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih işlemlerinin sonuçları 22 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler lise kayıtlarının ne zaman başladığı konusunda araştırmalarına başladı. Aynı zamanda lise kayıtları için gerekli belgelerin neler olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS İKİNCİ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işleminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alım yapılacak.

Boş kontenjanlarda da hiçbir yere yerleşme hakkı kazanamayan öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İkinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.