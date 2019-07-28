2019 KPSS ÖABT sınavı bugün yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soruları ve sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. Peki KPSS ÖABT sınav yorumları nasıl sınava girenler neler söyledi haberimizde derledik. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınav giriş belgelerine ise ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecektir. Peki 2019 KPSS ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS ÖABT sınav yorumları