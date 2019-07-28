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  • 28.07.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 17:10

nasıl? KPSS ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı?

2019 ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS nasıl? Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav saatini beklemeye geçti. 'nin yayınladığı takvime göre, 'da uygulanacak KPSS ÖABT'nin oturum süresi merak ediliyor. Bu bağlamda KPSS ÖABT sınav yorumları, 28 Temmuz tarihinde sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS ÖABT soruları kolay mıydı, zor muydu? Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları, ÖSYM tarafından düzenlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz'da yapılıyor. Sınava giren adaylar, diğer adayların yaptığı yorumlara bakarak sonuç açıklanma tarihine kadar sınavdan kaç puan alacaklarını hesaplıyorlar.

KPSS ÖABT sınav yorumları: KPSS ÖABT 2019 soruları zor muydu, kolay mıydı?

2019 KPSS ÖABT sınavı bugün yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soruları ve sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. Peki KPSS ÖABT sınav yorumları nasıl sınava girenler neler söyledi haberimizde derledik. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınav giriş belgelerine ise ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecektir. Peki 2019 KPSS ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS ÖABT sınav yorumları

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