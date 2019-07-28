KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte KPSS 2019 puan hesaplama kaç net kaç puan yapar? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bugün gerçekleştirildi. KPSS ÖABT meslek dersleri öğretmenliği alanı sınavı,bugün saat: 10.15'te yapıldı. KPSS heyecanının yaşandığı bu günlerde KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 puan hesaplama yöntemi nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında,adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi) / e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ÖABT SINAV YORUMLARI

KPSS sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

Genel Yetenek-Genel Kültür yorumlarından bazıları şu şekilde idi:

Beyza: İspanya'daki boğa güreşinden Amerikan armuduna kadar sorduğun için teşekkürler #kpss #kpss2019

Tuğba: 2018 kpss kadrosu aynen 2019 a devroldu. Tekrar başarılar arkadaşlar. 2020 ye devrolunmaz inşallah. Zira kartopu gibi gittikçe büyüyoruz #kpss2019

Onur: Bence KPSS de kaldırılsın herkes evine en yakın işe gitsin.

Özlem: Hobilerim arasında hersene düzenli olarak kpss ye katılmak var

Özlem Gül: Sınav bittiğine göre artık rahat rahat kpss çalışabilirim #öabt

Kevser: böyle ölmeyiz füze atın füze #ÖABT

Züleyha KORDAK: Soru sormak için yapılmış bir DKAB ÖABT sınavı,yazım hatasından tutunda aklınıza ne gelirse

Tuğba Yasemin: Sabah sabah saçınıza maşa yapıp sınava gelecek kadar seviyor musunuz bu hayatı ya? #Öabt

Uğur Özekin: #Öabt de o eğitim sorularını soruyorsunuzda uygulayan hoca var mı çok merak ediyorum

Cihan SGRMN: Eğitim Bilimleri sınavında beyin resmi koyup bu nedir diye soran ösym öabt rehberlik sınavında oksipital lob çok iyi çalışıyorsa ancak temporal lob kişi balkondan düştüğü için zarar görmüşse kişinin annesinin adı nedir? diye sormuş. Gareziniz kime sizin

EMİNE YÜKSELEN: ÖABT'den sonra ben: Sınav zaten zordu normalde gülmem gerek ama bu kez ağlamak istiyorum ve bu çok saçma. En iyisi ben üzgünmüş gibi yapayım biraz da sinir ekleyeyim kendime kimse sınav muhabbeti yapmasın. Yapmaya dahi kalkmasın. Yapmayın, etmeyin valla siz bilirsiniz.

NUR: öabt ingilizce branşında 50 soruda birden neden aynı anda okuduğunu anlama,bilgi,yorum ve hız ölçüldü ? Toefl a girsem en azın ayrı ayrı ölçerdi bunları.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİRDİ?

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınav giriş belgelerine ise ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecektir.