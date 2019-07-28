osym.gov.tr: "KPSS 2019/1 tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih yapan kamu personeli adayları tarafından merakla araştırılıyordu. Kamun personeli adaylarının merak ve heyecanla beklediği 8 günlük süre doldu. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün belli oldu. İşte KPSS 2019/1 tercihleriyle ilgili detaylar… Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.