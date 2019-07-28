osym.gov.tr: "KPSS 2019/1 tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih yapan kamu personeli adayları tarafından merakla araştırılıyordu. Kamun personeli adaylarının merak ve heyecanla beklediği 8 günlük süre doldu. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün belli oldu. İşte KPSS 2019/1 tercihleriyle ilgili detaylar… Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
KPSS 2019/1 tercih yerleştirme sonuçları son dakika osym.gov.tr'de! İşte memur alım sonuçları
osym.gov.tr: KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. PSS 2019/1 tercihleri 18 Temmuz tarihinde sona ermişti. Hatırlanacağı gibi bir önceki KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 günü sona ermiş sonuçlar 8 gün sonra 28 Aralık 2018 tarihinde açıklanmıştı. KPSS 2019/1 tercihlerinin 18 Temmuz’da sona erdiği düşünülecek olursa geçen yıl ki açıklanma süresi de göz önünde bulundurularak sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
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