osym.gov.tr: KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. PSS 2019/1 tercihleri 18 Temmuz tarihinde sona ermişti. Hatırlanacağı gibi bir önceki KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 günü sona ermiş sonuçlar 8 gün sonra 28 Aralık 2018 tarihinde açıklanmıştı. KPSS 2019/1 tercihlerinin 18 Temmuz'da sona erdiği düşünülecek olursa geçen yıl ki açıklanma süresi de göz önünde bulundurularak sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.