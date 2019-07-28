osym.gov.tr: KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. PSS 2019/1 tercihleri 18 Temmuz tarihinde sona ermişti. Hatırlanacağı gibi bir önceki KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 günü sona ermiş sonuçlar 8 gün sonra 28 Aralık 2018 tarihinde açıklanmıştı. KPSS 2019/1 tercihlerinin 18 Temmuz'da sona erdiği düşünülecek olursa geçen yıl ki açıklanma süresi de göz önünde bulundurularak sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
KPSS 2019/1 tercih yerleştirme sonuçları en yüksek ve en düşük puanlar! İşte memur alım sonuçları
osym.gov.tr: "KPSS 2019/1 tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih yapan kamu personeli adayları tarafından merakla araştırılıyordu. Kamun personeli adaylarının merak ve heyecanla beklediği 8 günlük süre doldu. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün belli oldu. İşte KPSS 2019/1 tercihleriyle ilgili detaylar… Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. ÖSYM 28 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yaptığı açıklama duyurusunda ayrıca mezuniyete göre en düşük ve en yüksek puanları da duyurdu.
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