AÖL ek sınav için başvurular alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, dönem sonlarında yapılan sınavlar sonucunda mezun olamamış fakat herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin mezun olabilmeleri için ek sınav yapılacak. AÖL ek sınav başvurusu yapmak için son gün 1 Ağustos 2019

olacak. AÖL ek sınav başvuru ücreti ise 30 lira olarak belirlendi. AÖL ek sınav başvuru ücretleri ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a yatırlacak.AÖL ek sınavı ise 6 Ekim 2018 ile 7 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 şehir merkezinde üç oturum halinde yapılacak. Peki, 2019 AÖL ek sınav ne zaman? Açık lise ek sınav başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...