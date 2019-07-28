BİLSEM mülakatları için değerlendirmeler devam sürerken mülakata katılan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Peki, binlerce kişinin merakla beklediği BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.