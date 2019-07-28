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  • 28.07.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 22:45

ne zaman açıklanacak? Bakanlık tarih verdi!

ne zaman açıklanacak sorusu mülakatlara katılan adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı () mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Öğrenciler başarılı olmaları durumunda yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakatları için değerlendirmeler devam sürerken mülakata katılan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Peki, binlerce kişinin merakla beklediği BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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