AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılımıyla AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınava giren öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF üç ders soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte o sorunun yanıtı...

AÖF 3. DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.