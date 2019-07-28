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  • 29.07.2019 01:43
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 01:57

AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınavları 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday şimdi heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, yayımlandı mı?

AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 3. ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılımıyla AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınava giren öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF üç ders soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte o sorunun yanıtı...

AÖF 3. DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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