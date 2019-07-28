osym.gov.tr: KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı bugün yapıldı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı soru ve cevaplarını merakla bekliyordu.Öğretmen adaylarının merakla takip ettikleri 2019 KPSS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı? Ayrıntılı bilgiler bu haberde... KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebildiler. KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
28 Temmuz KPSS öğretmenlik alan bilgisi ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soruları osym.gov.tr'de
osym.gov.tr: 28 Temmuz KPSS öğretmenlik alan bilgisi ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? Öğretmen adaylarının aylarca hazırlandığı KPSS ÖABT sınavı geride kaldı. Haftasonu sınav heyecanı yaşayan adaylar Öğretmen adaylarının merakla bekledikleri KPSS ÖABT soruları cevapları açıklandı mı? Detaylar haberimizde yer alıyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
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