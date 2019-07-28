osym.gov.tr: KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı bugün yapıldı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı soru ve cevaplarını merakla bekliyordu.Öğretmen adaylarının merakla takip ettikleri 2019 KPSS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı? Ayrıntılı bilgiler bu haberde... KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebildiler. KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.