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  • 28.07.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 13:59

2019 ek sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? Ek sınav ne zaman? İşte AÖL ek sınav başvuru şartları

ek sınav için başvurular alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, dönem sonlarında yapılan sınavlar sonucunda mezun olamamış fakat herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin mezun olabilmeleri için ek sınav yapılacak. AÖL ek sınav başvurusu yapmak için son gün 1 Ağustos 2019 olacak. AÖL ek sınav başvuru ücreti ise 30 lira olarak belirlendi. AÖL ek sınav başvuru ücretleri ise , ve Vakıfbank'a yatırlacak.AÖL ek sınavı ise 6 Ekim 2018 ile 7 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 şehir merkezinde üç oturum halinde yapılacak. Peki, 2019 ? Açık lise ek sınav başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

AÖL ek sınav ne zaman? İşte başvuru şartları

AÖL'den mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci başladı. AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair merak edilenler haberimizde. Peki, AÖL ek sınavları ne zaman? Ek sınav başvuruları ne zaman bitecek? Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

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