AÖL'den mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci başladı. AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair merak edilenler haberimizde. Peki, AÖL ek sınavları ne zaman? Ek sınav başvuruları ne zaman bitecek? Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.