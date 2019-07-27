YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM tercih için öğrencilere uyarıda bulundu. 23 Temmuz'da başlayan tercihler için son günlere girildi. Tercih yapamayan öğrencilerin kısa sürede tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Üniversite tercihleri için heyecan içinde olan öğrenciler tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 tercihler son gün ne zaman? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.