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  • 27.07.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 17:48

Üniversite adayları dikkat! Son günler! ? 2019 tercihler son gün ne zaman?

YKS tercihlerinde son viraja girildi. Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler 15-16 Haziran'da katıldıkları sınavın sonuçlarını öğrendikten sonra 23 Temmuz'da tercih yapmaya başladılar. Henüz tercih yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, ? 2019 tercihler son gün ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM tercih için öğrencilere uyarıda bulundu. 23 Temmuz'da başlayan tercihler için son günlere girildi. Tercih yapamayan öğrencilerin kısa sürede tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Üniversite tercihleri için heyecan içinde olan öğrenciler tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 tercihler son gün ne zaman? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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