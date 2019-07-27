KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına binlerce aday katılacak. KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sorular ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. KPSS ÖABT sonrası tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.