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  • 27.07.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 18:09

ne zaman açıklanacak? 2019 ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz'da uygulanacak. KPSS ÖABT'ye sınavına katılacak binlerce aday, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sınav sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplarda gündeme gelecek. Tek oturumdan oluşan KPSS ÖABT'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına binlerce aday katılacak. KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sorular ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. KPSS ÖABT sonrası tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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